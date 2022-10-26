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Регион 26.10.2022 19:47

Не менее 13 человек погибли при теракте в иранском Ширазе

Террористическое нападение совершено в среду в мавзолее Шах-Черах, который находится в иранском городе Шираз, 13 человек погибли, еще 10 ранены, передает иранский англоязычный телеканал Press TV.

"Террористическое нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Ширазе унесло жизни не менее 13 человек, 10 ранены", - информирует телеканал.

Другие иранские СМИ сообщают, что по подозрению в причастности к нападению задержаны двое боевиков. Полиция прилагает усилия по задержанию еще одного.

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Тэги: ИРАН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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