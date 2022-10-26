Не менее 13 человек погибли при теракте в иранском Ширазе

Террористическое нападение совершено в среду в мавзолее Шах-Черах, который находится в иранском городе Шираз, 13 человек погибли, еще 10 ранены, передает иранский англоязычный телеканал Press TV.

"Террористическое нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Ширазе унесло жизни не менее 13 человек, 10 ранены", - информирует телеканал.

Другие иранские СМИ сообщают, что по подозрению в причастности к нападению задержаны двое боевиков. Полиция прилагает усилия по задержанию еще одного.