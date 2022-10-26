Эксперты спрогнозировали дефицит на мировых рынках свинца и цинка в 2022-23гг

Мировое производство свинца и цинка в 2022-2023 гг. будет ниже потребления, прогнозирует Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG).
В этом году дефицит свинца может составить 83 тыс. тонн, в следующем году он уменьшится до 42 тыс. тонн.
Выпуск рафинированного свинца в текущем году, как ожидается, сократится в ряде стран, включая Россию, Украину и Германию. В итоге общемировой показатель уменьшится на 0,3% - до 12,34 млн тонн.
В 2023 году поставки металла увеличатся на 1,8% и достигнут 12,56 млн тонн благодаря расширению производственных мощностей в Австралии, ФРГ, Индии и ОАЭ, по оценке экспертов.
Спрос на свинец в 2022 году повысится на 0,8% и составит 12,42 млн тонн, в следующем году он вырастет на 1,4% - до 12,6 млн тонн.
Дефицит цинка в мире в этом году ожидается на уровне 297 тыс. тонн, в 2023 году - 150 тыс. тонн.
Потребление металла в 2022 году упадет на 1,9% - до 13,79 млн тонн, а затем вырастет на 1,5% в следующем году и достигнет 13,99 млн тонн, по прогнозу ILZSG.
Производство цинка в текущем году снизится на 2,7% и составит 13,49 млн тонн, в основном, из-за существенного уменьшения выпуска в Европе. Между тем в 2023 году предполагается подъем на 2,6% - до 13,84 млн тонн.
ILZSG, созданная ООН в 1959 году, предоставляет информацию о поставках и спросе на цинк и свинец, проводит исследования ситуации на мировых рынках этих металлов. Членами группы являются Австралия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Иран, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Марокко, Намибия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Швеция, Турция и США, а также Европейский союз. На долю этих государств приходится свыше 85% добычи и потребления свинца и цинка в мире.
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