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СНГ 26.10.2022 20:20

Подходы Беларуси и Ирана совпадают по большинству важных вопросов - Макей

Глава МИД Беларуси Владимир Макей во время переговоров в Тегеране отметил совпадение позиций двух стран по большинству важных международных вопросов.

"Подходы Беларуси и Ирана совпадают по большинству важных вопросов международной повестки дня. Осуществляется конструктивное взаимодействие в международных организациях", - отметил Макей, слова которого приводит пресс-служба МИД Беларуси.

Макей отметил положительную динамику в совершенствовании договорно-правовой базы и динамично развивающийся межпарламентский диалог.

"Сама международная обстановка сегодня подталкивает нас к тому, чтобы этот обмен, чтобы динамика этого процесса оставалась очень высокой", - отметил министр.

По словам Макея, Беларусь и Иран будут и дальше последовательно проводить политику, направленную на углубление двустороннего взаимодействия между странами во всех областях. "Уже сейчас мы видим значительные успехи в торгово-экономической сфере, однако потенциал двусторонней торговли реализован не в полной мере", - отметил глава МИД.

Он обратил внимание, что Беларусь, как и Иран, выступает против односторонних незаконных экономических санкций, выходящих за рамки норм международного права.

"В первую очередь, санкционное давление наносит ущерб экономике стран и простым гражданам, способствует росту напряженности. Фактически, я согласен здесь тоже с логикой господина министра, происходит экономический терроризм против наших государств", - отметил Макей.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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