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Транспорт и связь 26.10.2022 21:10

Алиев назначил Рустамова новым главой АЖД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Ровшана Рустамова новым главой ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

«Постановляю назначить Ровшана Мурвет оглу Рустамова председателем закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Другим распоряжением, подписанным в тот же день, Алиев освободил Рустамова от должности заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Место главы АЖД оставалось вакантным с 24 мая 2022 года, когда глава государства освободил от занимаемой должности Джавида Гурбанова.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЖД, НАЗНАЧЕНИЕ


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