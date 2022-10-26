Алиев назначил Рустамова новым главой АЖД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Ровшана Рустамова новым главой ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
«Постановляю назначить Ровшана Мурвет оглу Рустамова председателем закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
Другим распоряжением, подписанным в тот же день, Алиев освободил Рустамова от должности заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Место главы АЖД оставалось вакантным с 24 мая 2022 года, когда глава государства освободил от занимаемой должности Джавида Гурбанова.
Р.Керимов
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