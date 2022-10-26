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Дальнее зарубежье 26.10.2022 21:30

Глава Минэнерго заявила о планах США самостоятельно обеспечивать себя ядерным топливом

США стремятся к независимости в вопросе обеспечения страны ядерным топливом, заявила в среду американский министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.

"США рассчитывают на то, чтобы быть способными пополнять топливо из собственных источников, в связи с этим мы разрабатываем стратегию в сфере снабжения ураном как посредством оборонного производства, так и с помощью дополнительной добычи большего количества урана", - сказала Грэнхольм, выступая на Международной министерской конференции по теме "Ядерная держава в XXI веке" в Вашингтоне.

Таким образом, она прокомментировала утверждение журналиста о том, что доля российского ядерного топлива, используемого в США, составляет на данный момент около 25%.

"Очевидно, что нам нужно разработать собственную цепочку поставок, чтобы наши действующие реакторы продолжили функционировать", - добавила она.

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Тэги: США, УРАН, ТОПЛИВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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