Глава Минэнерго заявила о планах США самостоятельно обеспечивать себя ядерным топливом

США стремятся к независимости в вопросе обеспечения страны ядерным топливом, заявила в среду американский министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.

"США рассчитывают на то, чтобы быть способными пополнять топливо из собственных источников, в связи с этим мы разрабатываем стратегию в сфере снабжения ураном как посредством оборонного производства, так и с помощью дополнительной добычи большего количества урана", - сказала Грэнхольм, выступая на Международной министерской конференции по теме "Ядерная держава в XXI веке" в Вашингтоне.

Таким образом, она прокомментировала утверждение журналиста о том, что доля российского ядерного топлива, используемого в США, составляет на данный момент около 25%.

"Очевидно, что нам нужно разработать собственную цепочку поставок, чтобы наши действующие реакторы продолжили функционировать", - добавила она.