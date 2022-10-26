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Спорт 26.10.2022 21:50

СМИ сообщили о тайной выплате «Ювентусом» Роналду 20 млн евро

"Ювентус" выплатил нападающему Криштиану Роналду 19,9 млн евро в обход финансовой ведомости футбольного клуба, сообщает Calcio Finanza со ссылкой на La Gazzette dello Sport.

Этот факт был выявлен в ходе расследования прокуратуры Турина в отношении руководства клуба. Как сообщалось, "Ювентус" обвиняется в сокрытии около 200 млн евро убытков в период с 2018 по 2020 год. Под подозрение попали 15 человек, включая президента клуба Андреа Аньелли. При этом, по сообщению итальянских СМИ, Роналду отказался давать показания по этому поводу.

Ныне защищающий цвета английского "Манчестер Юнайтед" 37-летний Роналду выступал в "Ювентусе" с 2018 по 2021 год, по два раза выиграв в составе команды чемпионат и Суперкубок Италии один раз – Кубок страны.

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Тэги: ИТАЛИЯ, СПОРТ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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