СМИ сообщили о тайной выплате «Ювентусом» Роналду 20 млн евро

"Ювентус" выплатил нападающему Криштиану Роналду 19,9 млн евро в обход финансовой ведомости футбольного клуба, сообщает Calcio Finanza со ссылкой на La Gazzette dello Sport.
Этот факт был выявлен в ходе расследования прокуратуры Турина в отношении руководства клуба. Как сообщалось, "Ювентус" обвиняется в сокрытии около 200 млн евро убытков в период с 2018 по 2020 год. Под подозрение попали 15 человек, включая президента клуба Андреа Аньелли. При этом, по сообщению итальянских СМИ, Роналду отказался давать показания по этому поводу.
Ныне защищающий цвета английского "Манчестер Юнайтед" 37-летний Роналду выступал в "Ювентусе" с 2018 по 2021 год, по два раза выиграв в составе команды чемпионат и Суперкубок Италии один раз – Кубок страны.
МИД Азербайджана осудил теракт в Иране
Италия для Азербайджана является стратегическим партнером - Алиев
Отношения Азербайджана с Великобританией будут развиваться во всех сферах -Алиев
В России намерены до 2026г завершить реконструкцию пунктов пропуска на границе с Азербайджаном
Fitch повысило долгосрочный рейтинг ABB на 2 ступени - до «BB-»
Hess в III квартале увеличила чистую прибыль в 4,5 раза за счет роста цен и добычи
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Суд арестовал коммерческого директора медиапроекта Собчак и экс-главреда российского Tatler по делу о вымогательстве
Новое правительство Сербии приведено к присяге в парламенте страны
США по-прежнему недовольны нефтяной политикой Эр-Рияда, несмотря на его поддержку Украины
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Активы Yelo Bank достигают 800 млн манатов
AccessBank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса!
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично