Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США превысила 7% впервые с 2001 года

Ставки по ипотечным кредитам в США продолжают расти на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), в связи с чем спрос на ипотеку снижается.
Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на сумму до $647,2 тыс. на прошлой неделе составила 7,16% по сравнению с 6,94% неделей ранее, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) США.
Ставка превысила 7% впервые с 2001 года, заявил вице-президент MBA Джоэль Кан.
Средняя ставка по 30-летней ипотеке на сумму свыше $647,2 тыс. увеличилась до 6,31% с 6,53%.
На прошлой неделе государственная ипотечная корпорация Freddie Mac заявила, что рост процентных ставок "негативно сказывается на рынке жилья, ограничивая спрос".
"Продолжение этого тренда сдерживает подачу заявок на ипотечные кредиты, активность в секторе является самой низкой с 1997 года", - отметил Кан.
Число заявок на ипотечные кредиты за неделю, завершившуюся 21 октября, сократилось на 1,7%, отмечают в MBA.
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