Европейские фондовые рынки завершили торги в среду подъемом

Фондовые рынки стран Западной Европы, начавшие сессию среды снижением, завершили торги подъемом.
Внимание инвесторов было сосредоточено на квартальных отчетностях компаний и на предстоящем заседании Европейского центрального банка.
Большинство аналитиков и экономистов полагают, что регулятор вновь повысит ключевые процентные ставки на 75 б.п. для борьбы с высокой инфляцией. По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ предпринял аналогичный шаг и заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.
Публикация итогов заседания европейского ЦБ состоится в четверг, в 16:15 по бакинскому времени.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии поднялся на 0,7% и составил 410,31 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,6%, германский DAX - на 1,1%, французский САС 40 - на 0,4%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,5% и 1% соответственно.
Бумаги Barclays Plc подешевели на 0,3%, хотя британский банк в третьем квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 10%, при этом показатель превысил ожидания аналитиков.
Акции Deutsche Bank AG подорожали на 1,2%. Крупнейший банк Германии резко увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2022 года, превзойдя ожидания аналитиков.
Котировки акций Banco Santander S.A. уменьшились на 3,3%. Чистая прибыль испанского банка, одного из крупнейших в еврозоне, в третьем квартале оказалась выше ожиданий аналитиков, показатель вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Бумаги Standard Chartered PLC упали на 5,1%. Британский банк увеличил доналоговую прибыль в третьем квартале на 32%, однако нарастил потери по кредитам.
Рыночная стоимость UniCredit S.p.A. увеличилась на 4,3%. Итальянский банк получил чистую прибыль в третьем квартале больше ожиданий экспертов и улучшил годовой прогноз.
Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, подтвердила прогноз финансовых показателей на 2022 год, несмотря на сокращение чистой прибыли в третьем квартале. Ее акции подешевели на 1%.
Акции шведской Spotify Technology на бирже во Франкфурте обрушились на 10,6%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса увеличил выручку в июле-сентябре на 21%, однако получил чистый убыток по сравнению с прибылью годом ранее.
Цена бумаг Puma SE выросла на 0,4%. Германский производитель спортивных товаров увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, но сообщил о снижении рентабельности из-за роста цен на сырье.
Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, в третьем квартале зафиксировала рост выручки на 27,5%, однако продажи в натуральном выражении увеличились слабее ожиданий рынка. Котировки ее акций снизились на 5,4%.
Акции Reckitt Benckiser Group Plc потеряли в цене 4%, хотя британский производитель потребительских товаров в третьем квартале увеличил выручку на 14%, в том числе за счет благоприятного изменения валютных курсов.
Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG в июле-сентябре увеличил чистую прибыль более чем вдвое, выручку - на 19% благодаря повышению спроса и цен. Цена его бумаг выросла на 1,1%.
Между тем датский пивоваренный концерн Carlsberg AS улучшил прогноз роста операционной прибыли на 2022 год благодаря высоким темпам повышения продаж в третьем квартале и принял решение увеличить объем выкупа акций в четвертом квартале. Акции Carlsberg подорожали на 2%.
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