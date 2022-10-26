Европейские фондовые рынки завершили торги в среду подъемом

Фондовые рынки стран Западной Европы, начавшие сессию среды снижением, завершили торги подъемом.

Внимание инвесторов было сосредоточено на квартальных отчетностях компаний и на предстоящем заседании Европейского центрального банка.

Большинство аналитиков и экономистов полагают, что регулятор вновь повысит ключевые процентные ставки на 75 б.п. для борьбы с высокой инфляцией. По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ предпринял аналогичный шаг и заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

Публикация итогов заседания европейского ЦБ состоится в четверг, в 16:15 по бакинскому времени.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии поднялся на 0,7% и составил 410,31 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,6%, германский DAX - на 1,1%, французский САС 40 - на 0,4%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,5% и 1% соответственно.

Бумаги Barclays Plc подешевели на 0,3%, хотя британский банк в третьем квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 10%, при этом показатель превысил ожидания аналитиков.

Акции Deutsche Bank AG подорожали на 1,2%. Крупнейший банк Германии резко увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2022 года, превзойдя ожидания аналитиков.

Котировки акций Banco Santander S.A. уменьшились на 3,3%. Чистая прибыль испанского банка, одного из крупнейших в еврозоне, в третьем квартале оказалась выше ожиданий аналитиков, показатель вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Бумаги Standard Chartered PLC упали на 5,1%. Британский банк увеличил доналоговую прибыль в третьем квартале на 32%, однако нарастил потери по кредитам.

Рыночная стоимость UniCredit S.p.A. увеличилась на 4,3%. Итальянский банк получил чистую прибыль в третьем квартале больше ожиданий экспертов и улучшил годовой прогноз.

Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, подтвердила прогноз финансовых показателей на 2022 год, несмотря на сокращение чистой прибыли в третьем квартале. Ее акции подешевели на 1%.

Акции шведской Spotify Technology на бирже во Франкфурте обрушились на 10,6%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса увеличил выручку в июле-сентябре на 21%, однако получил чистый убыток по сравнению с прибылью годом ранее.

Цена бумаг Puma SE выросла на 0,4%. Германский производитель спортивных товаров увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, но сообщил о снижении рентабельности из-за роста цен на сырье.

Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, в третьем квартале зафиксировала рост выручки на 27,5%, однако продажи в натуральном выражении увеличились слабее ожиданий рынка. Котировки ее акций снизились на 5,4%.

Акции Reckitt Benckiser Group Plc потеряли в цене 4%, хотя британский производитель потребительских товаров в третьем квартале увеличил выручку на 14%, в том числе за счет благоприятного изменения валютных курсов.

Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG в июле-сентябре увеличил чистую прибыль более чем вдвое, выручку - на 19% благодаря повышению спроса и цен. Цена его бумаг выросла на 1,1%.

Между тем датский пивоваренный концерн Carlsberg AS улучшил прогноз роста операционной прибыли на 2022 год благодаря высоким темпам повышения продаж в третьем квартале и принял решение увеличить объем выкупа акций в четвертом квартале. Акции Carlsberg подорожали на 2%.