США по-прежнему недовольны нефтяной политикой Эр-Рияда, несмотря на его поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценил шаги Эр-Рияда в отношении ситуации вокруг Украины, однако подчеркнул, что это не может перевесить поддержку Саудовской Аравией сокращения ОПЕК+ квот на добычу нефти.
Госсекретарь США, которого цитируют западные СМИ, напомнил в среду, что Эр-Рияд поддержал резолюцию Генассамблеи ООН и объявил о выделении $400 млн гуманитарной помощи Украине.
"Это были позитивные шаги. Но они не компенсируют решение, принятое ОПЕК+ относительно добычи нефти. Однако мы приняли это к сведению", - сказал Блинкен.
Он повторил позицию Вашингтона, согласно которой Саудовская Аравия приняла "неверное решение", и отверг заявления саудовских властей, что их действия диктовались обстановкой на рынках. Блинкен отметил, что Белый дом, консультируясь с Конгрессом США, ведет переоценку отношений с Саудовской Аравией. Однако госсекретарь не стал раскрывать детали этого процесса.
В начале октября ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было экономическим, а не политическим.
Associated Press cо ссылкой на заявление саудовского МИД сообщало, что американская сторона призывала Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу. AP отмечало, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц могла уменьшить риск роста цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, в ходе которых Демократическая партия попытается сохранить большинство.
МИД Азербайджана осудил теракт в Иране
Италия для Азербайджана является стратегическим партнером - Алиев
Отношения Азербайджана с Великобританией будут развиваться во всех сферах -Алиев
В России намерены до 2026г завершить реконструкцию пунктов пропуска на границе с Азербайджаном
Fitch повысило долгосрочный рейтинг ABB на 2 ступени - до «BB-»
Hess в III квартале увеличила чистую прибыль в 4,5 раза за счет роста цен и добычи
СМИ сообщили о тайной выплате «Ювентусом» Роналду 20 млн евро
Еврокомиссия предложила меры по улучшению качества воздуха, природных и сточных вод
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 36%
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Активы Yelo Bank достигают 800 млн манатов
AccessBank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса!
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично