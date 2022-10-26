Суд арестовал коммерческого директора медиапроекта Собчак и экс-главреда российского Tatler по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Кирилла Суханова - коммерческого директора медиапроекта "Oсторожно Media" журналистки Ксении Собчак - и бывшего главного редактора российской версии журнала Tatler Ариана Кузьмина (Романовского), обвиняемых в вымогательстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
"В отношении Суханова и Кузьмина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 декабря 2022 года", - сообщили агентству в суде в среду.
Обоим фигурантам, пояснили пресс-службе, предъявлено обвинение в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Расследованием дела занимается главное следственное управление столичного МВД, уточнили в суде.
Суханов и Кузьмин были задержаны накануне. Согласно оглашенным в суде материалам, в деле идет речь о вымогательстве 11 млн руб. "с использованием Telegram-канала".
Оба фигуранта вину не признали, следовало из материалов.
В среду утром также появилась информация об обыске в подмосковном доме Собчак.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что Собчак сегодня уехала из России в Литву через Беларусь. При этом собеседник агентства отметил, что "никаких постановлений на ее задержание у сотрудников полиции нет и процессуального статуса по делу Суханова она не имеет".
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