В России намерены до 2026г завершить реконструкцию пунктов пропуска на границе с Азербайджаном

Реконструкцию пунктов пропуска на границе России с Азербайджаном планируется завершить до 2026 года, заявил директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса РФ Михаил Кокоев.
«До конца текущего года мы завершим первый этап реконструкции пункта пропуска «Яраг-Казмаляр». И тогда, исходя из того, что у нас будет 10 полос движения, сможем пропускать до 1000 машин. Кроме того, в ноябре текущего года будут заключены контракты на проектирование строительства пунктов пропуска «Тагиркент-Казмаляр» и «Ново-Филя». Планируем до конца 2025 года завершить и их реконструкцию», - сообщил Кокоев.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономического развития РФ, по словам Кокоева, также принято решение ввести в 2023 году две дополнительные полосы движения для грузового транспорта на пункте «Тагиркент-Казмаляр».
Ведомство отмечает, что в рамках рабочей поездки в Дагестан министр экономического развития России Максим Решетников и глава республики Сергей Меликов осмотрели многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Яраг-Казмаляр», который находится на реконструкции.
Проводимые работы позволят увеличить пропускную способность пункта почти в три раза по количеству транспорта и туристов. В частности, грузооборот при этом вырастет до 2,3-2,9 млн тонн в год с потенциальной возможностью роста до 3,5-4 млн тонн. Вместе с тем здесь планируется создать комфортные условия для пересечения границы.
До конца 2027 года в России запланирована модернизация целого ряда погранпереходов, в том числе морских и железнодорожных.
МАПП «Яраг-Казмаляр» находится на реконструкции с июля 2020 года без приостановки работы. Целью реконструкции пункта пропуска является увеличение его пропускной способности, сокращение сроков проведения контрольных процедур, обеспечение комфортных условий для граждан, пересекающих границу.
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