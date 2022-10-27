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Внешняя политика 27.10.2022 00:29

МИД Азербайджана осудил теракт в Иране

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в среду осудило теракт в иранском городе Шираз, унесший, по последним данным, жизни 20 человек.

«Мы осуждаем теракт в мечети Шах-Чераг в Ширазе, Иран. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все его формы и проявления», - говорится в сообщении, размещенном в микроблоге внешнеполитического ведомства в твиттере.

Террористическое нападение совершено в среду в мавзолее Шах-Чераг, который находится в иранском городе Шираз, 20 человек погибли, несколько десятков ранены, сообщает «Мехр» со ссылкой на представителей власти страны.

Отмечается, что сотрудники сил безопасности задержали двух боевиков по подозрению в причастности к нападению.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИД


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