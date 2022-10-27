Казахстан заинтересован в выводе отношений с ЕС на новый уровень - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в четверг на встрече с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Астану с официальным визитом, что Казахстан заинтересован в выводе отношений с ЕС на новый уровень.
"Мы рассматриваем ваш официальный визит в Казахстан как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень", - сказал Токаев, которого цитирует пресс-служба главы государства.
Президент напомнил, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с ЕС соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.
В свою очередь Мишель отметил "важность совместной работы на региональном уровне". "Рад встрече с вами для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества, в том числе касающиеся изменения климата", - сказал глава Евросовета.
По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия - Европейский Союз.
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