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Транспорт и связь 27.10.2022 11:09

Морские порты Азербайджана увеличили за 9 мес. перевалку грузов на 32%, транзитных – на 28%

Морские порты Азербайджана в январе-сентябре 2022 года увеличили перевалку грузов на 31,6% - до 8 млн 684,1 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Из общего объема грузов 8 млн 48,4 тыс. тонн или 92,7% пришлось на международные транзитные грузы, 7,3% - местные грузы. Объем перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-сентябрем прошлого года увеличился на 27,9%.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 октября 2022 года в портах Азербайджана оставалось 321 тыс. тонн грузов.

В 2021 году объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана 8 млн 876,1 тыс. тонн (рост на 1,1%). Из общего объема грузов 8 млн 411,8 тыс. тонн или 94,8% пришлось на международные транзитные грузы, 5,2% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с 2020 годом составил 2,8%.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПОРТЫ, ПЕРЕВАЛКА, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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