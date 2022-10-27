ИВ Баку дополнительно направит около 8 млн манатов на ремонт мечети «Джума»

ООО «Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir» («дочка» Исполнительной власти города) привлекло ООО «Ixtisaslaşdirilmiş Xüsusi Tikinti-Quraşdirma» для продолжения восстановительно-укрепительных работ в мечети «Джума».
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале закупок www.tender.gov.az, между сторонами заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 7 млн 909 тыс. 932,75 манатов.
Это второй контракт с «Ixtisaslaşdirilmiş Xüsusi Tikinti-Quraşdirma» для выполнения данных работ. Первый контракт был заключен в ноябре 2021 года, его сумма составляла 2 млн 881 тыс. 727,55 манатов.
Б.Рустамбеков
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