Сечин: введение потолков цен на энергоресурсы - покушение на основы рынка, права стран на собственные ресурсы

Введение потолков цен на энергоресурсы - это покушение на основы рынка и на суверенные права стран на собственные ресурсы, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
Он привел слова президента РФ Владимира Путина: "Сегодня мир переживает глубинную трансформацию, вступает в новый период потрясений и преобразований... Эти серьёзные вызовы дают всем ясный отчёт в том, что многополярный мир и подлинная многосторонность являются единственно верным путём развития человечества".
"И, действительно, глобальная трансформация, которую сейчас переживает человечество, - это, наверное, крупнейший тектонический сдвиг, как минимум, за последние сто лет", - сказал Сечин.
"Хочу обратить ваше внимание: ни пандемия, ни, тем более, украинский кризис, ни проблемы энергетики и экономики в целом ни в коей мере не являются капитальной причиной происходящих в мире тектонических изменений - объективного процесса смены глобального регулятора - гегемона, самовольно назначившего себя таковым, самостоятельно выдумывающего правила для всего остального мира и произвольно меняющего их, как только они становятся ему невыгодными. При этом надо понять, что Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии - финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы", - заявил Сечин.
Он также привел слова Джо Байдена, который заявил, что США продолжат лидерство с помощью "дипломатии, подкрепленной лучшей боевой силой в мире".
"Реализация этих концепций привела к тому, что политика полностью уничтожила экономику. Энергетический рынок - наиболее яркая тому иллюстрация: достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность - в то, что произошло с европейской газотранспортной системой - Северным потоком. Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил. Высокая волатильность, которая отмечалась всё последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые мы обозначали ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, частной собственности и рынка подобно кумулятивному снаряду", - сказал Сечин.
Он подчеркнул, что введение потолков цен на энергоресурсы - это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета: "То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются. Хотя в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняет Соединённые Штаты в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе - то есть на проблемах своих союзников. Тем не менее, еврочиновники предлагают свои далёкие от здравого смысла обоснования энергокризиса".
Между тем, подчеркнул Сечин, источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса - "не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная политика ускоренного "зеленого" перехода". "И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом. Теперь многим понятно, что политика "зеленого" перехода не имеет ничего общего с решением климатических проблем. В настоящее время технологии, необходимые для реализации действительно эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной, отсутствуют", - сказал Сечин.
Нефть и газ, добавил он, продолжают быть основным источником энергии в мире, надежно обеспечивая более 50% мирового спроса. Еще 36% составляет уголь, и доля его растёт.
"В то же время, огромные инвестиции в возобновляемую энергетику, размер которых за последние 7 лет превысил невероятные $2,6 трлн, не принесли результата: доля возобновляемых источников за этот же период выросла лишь на три процентных пункта. Здесь кроется причина недоинвестирования в традиционную энергетику и текущего состояния мирового энергорынка", - заявил Сечин.
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