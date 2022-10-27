Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.10 $/bbl +/- WTI 85.32 +0.74 Brent 93.52 +0.26

Внешняя политика 27.10.2022 11:40

Байрамов рассказал послам стран ЕС в Азербайджане о неконструктивной позиции Армении по открытию коммуникаций в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и главы дипломатических представительств стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджане обсудили на встрече сотрудничество в политической, экономической, энергетической, инвестиционной и образовательной сферах, а также ситуацию на Южном Кавказе.

«На встрече состоялся обмен мнениями о текущей повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, инвестиционной, образовательной и других сферах, а также о текущей ситуации в регионе», - говорится в информации МИД Азербайджана.

Байрамов отметил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Им было доведено до сведения собеседников наличие широкого энергетического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура и реализация Азербайджаном ряда проектов для эффективного использования этого потенциала.

Министр подчеркнул, что Азербайджан всегда привержен своим обязательствам, предусмотренным соглашениями об инвестициях.

Он также заявил о наличии возможностей для дальнейшего увеличения товарооборота между Азербайджаном и ЕС.

Байрамов обратил внимание собеседников на роль Азербайджана в международном транспортном коридоре (МТК) «Восток-Запад». Он отметил, что предпринимаемые Азербайджаном шаги в направлении открытия коммуникаций в регионе, в том числе запуск Зангезурского коридора, наталкиваются на неконструктивную позицию Армении.

В свою очередь, глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко отметил важность контактов на высшем и высоком уровнях для развития сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что скорейшее завершение согласования проекта нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, ЕС, ПОСЛЫ


Похожие новости


Байрамов и Боррель обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС Баку и Брюссель обсудили участие финансовых институтов ЕС в восстановлении Карабаха Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегами из стран ЕС проблемы региональной безопасности

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az