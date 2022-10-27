Байрамов рассказал послам стран ЕС в Азербайджане о неконструктивной позиции Армении по открытию коммуникаций в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и главы дипломатических представительств стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджане обсудили на встрече сотрудничество в политической, экономической, энергетической, инвестиционной и образовательной сферах, а также ситуацию на Южном Кавказе.

«На встрече состоялся обмен мнениями о текущей повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, инвестиционной, образовательной и других сферах, а также о текущей ситуации в регионе», - говорится в информации МИД Азербайджана.

Байрамов отметил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Им было доведено до сведения собеседников наличие широкого энергетического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура и реализация Азербайджаном ряда проектов для эффективного использования этого потенциала.

Министр подчеркнул, что Азербайджан всегда привержен своим обязательствам, предусмотренным соглашениями об инвестициях.

Он также заявил о наличии возможностей для дальнейшего увеличения товарооборота между Азербайджаном и ЕС.

Байрамов обратил внимание собеседников на роль Азербайджана в международном транспортном коридоре (МТК) «Восток-Запад». Он отметил, что предпринимаемые Азербайджаном шаги в направлении открытия коммуникаций в регионе, в том числе запуск Зангезурского коридора, наталкиваются на неконструктивную позицию Армении.

В свою очередь, глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко отметил важность контактов на высшем и высоком уровнях для развития сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что скорейшее завершение согласования проекта нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений.

Р.Керимов