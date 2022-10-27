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Финансы 27.10.2022 11:46

Bank BTB сократил за 9 месяцев активы на 0,2%, убыток превысил 5,7 млн манатов

Азербайджанский Bank "BTB" сократил в январе-сентябре 2022 года активы на 0,2% - до 361,438 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель (с вычетом резервов - ИФ) на 30 сентября 2022 года составил 238,98 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2021 года на 4,8% - ИФ).

Обязательства банка равны 312,12 млн манатов (рост на 1,7%). Депозиты и вклады в банке на конец отчетного периода составили 149,42 млн манатов (рост на 1,3%).

Капитал банка на начало октября 2022 года равен 49,319 млн манатов (спад на 10,4%), уставный капитал – 66,45 млн манатов (не изменился).

Банк завершил 9 месяцев с убытком в 5,714 млн манатов против чистой прибыли за январь-сентябрь 2021 года в размере 1 млн 174 тыс. манатов.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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