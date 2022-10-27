Bank BTB сократил за 9 месяцев активы на 0,2%, убыток превысил 5,7 млн манатов

Азербайджанский Bank "BTB" сократил в январе-сентябре 2022 года активы на 0,2% - до 361,438 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель (с вычетом резервов - ИФ) на 30 сентября 2022 года составил 238,98 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2021 года на 4,8% - ИФ).
Обязательства банка равны 312,12 млн манатов (рост на 1,7%). Депозиты и вклады в банке на конец отчетного периода составили 149,42 млн манатов (рост на 1,3%).
Капитал банка на начало октября 2022 года равен 49,319 млн манатов (спад на 10,4%), уставный капитал – 66,45 млн манатов (не изменился).
Банк завершил 9 месяцев с убытком в 5,714 млн манатов против чистой прибыли за январь-сентябрь 2021 года в размере 1 млн 174 тыс. манатов.
ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.
Х.Насирзаде
Президент Азербайджана принял вице-премьера РФ
ВМС Азербайджана проводят базовый курс для морских коммандос
Байрамов рассказал послам стран ЕС в Азербайджане о неконструктивной позиции Армении по открытию коммуникаций в регионе
ИВ Баку дополнительно направит около 8 млн манатов на ремонт мечети «Джума»
Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
Число случаев COVID-19 в мире превысило 629 млн - университет Хопкинса
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Казахстан заинтересован в выводе отношений с ЕС на новый уровень - Токаев
В Тбилиси погиб депутат от правящей партии
Блинкен убежден в единстве американских демократов и республиканцев по Украине
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Активы Yelo Bank достигают 800 млн манатов
AccessBank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса!
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично