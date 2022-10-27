Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.10 $/bbl +/- WTI 85.32 +0.74 Brent 93.52 +0.26

Транспорт и связь 27.10.2022 12:01

Состоялась встреча делегаций Азербайджана и России

На встрече обсуждалось расширение экономического сотрудничества

Представители делегаций Азербайджана и России осмотрели пункты пропуска "Яраг-Казмаляр" и "Тагиркент-Казмаляр" на государственной границе Российской Федерации, а также "Самур" и "Ханоба" на государственной границе Азербайджанской Республики, ознакомились с возможностями осуществления грузоперевозок и перехода через данные пункты транспортных средств.

Азербайджанскую сторону представляли заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров, исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, а также представители Министерства цифрового развития и транспорта, МИД, Государственной пограничной службы, Государственного агентства автомобильных дорог, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", главы Исполнительной власти Хачмазского и Гусарского районов. Российскую сторону представляла делегация в составе заместителя председателя правительства Алексея Оверчука, министра экономического развития Максима Решетникова, первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, главы Республики Дагестан Сергея Меликова и других лиц.

Затем на пограничном переходе Самур состоялась встреча делегаций Азербайджана и России.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев подчеркнул высокий уровень отношений между нашими странами, основанный на дружбе и политической воле глав государств, расширение сотрудничества по различным направлениям, мероприятия, реализуемые с целью развития партнерства в транспортно-транзитной сфере. Было отмечено, что важными шагами являются совершенствование инфраструктуры и расширение возможностей пересечения границы, оптимизация процедур. Реконструкция пункта пропуска “Ханоба” также будет способствовать развитию экономических отношений, расширению товарооборота и увеличению объема грузоперевозок.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук поделился своим видением развития торгово-экономического сотрудничества. Он отметил, что увеличение возможностей пограничных пропускных пунктов будет иметь важное значение в развитии экономических отношений, особенно в расширении партнерства в сфере транспорта и транзита, и создаст дополнительный потенциал для расширения экспорта.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах промышленности, торговли, развития судостроения, транзитных и международных транспортных маршрутов, грузоперевозок, пропуска подакцизных товаров через таможенную границу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az