На встрече обсуждалось расширение экономического сотрудничества

Представители делегаций Азербайджана и России осмотрели пункты пропуска "Яраг-Казмаляр" и "Тагиркент-Казмаляр" на государственной границе Российской Федерации, а также "Самур" и "Ханоба" на государственной границе Азербайджанской Республики, ознакомились с возможностями осуществления грузоперевозок и перехода через данные пункты транспортных средств.

Азербайджанскую сторону представляли заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров, исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, а также представители Министерства цифрового развития и транспорта, МИД, Государственной пограничной службы, Государственного агентства автомобильных дорог, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", главы Исполнительной власти Хачмазского и Гусарского районов. Российскую сторону представляла делегация в составе заместителя председателя правительства Алексея Оверчука, министра экономического развития Максима Решетникова, первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, главы Республики Дагестан Сергея Меликова и других лиц.

Затем на пограничном переходе Самур состоялась встреча делегаций Азербайджана и России.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев подчеркнул высокий уровень отношений между нашими странами, основанный на дружбе и политической воле глав государств, расширение сотрудничества по различным направлениям, мероприятия, реализуемые с целью развития партнерства в транспортно-транзитной сфере. Было отмечено, что важными шагами являются совершенствование инфраструктуры и расширение возможностей пересечения границы, оптимизация процедур. Реконструкция пункта пропуска “Ханоба” также будет способствовать развитию экономических отношений, расширению товарооборота и увеличению объема грузоперевозок.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук поделился своим видением развития торгово-экономического сотрудничества. Он отметил, что увеличение возможностей пограничных пропускных пунктов будет иметь важное значение в развитии экономических отношений, особенно в расширении партнерства в сфере транспорта и транзита, и создаст дополнительный потенциал для расширения экспорта.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах промышленности, торговли, развития судостроения, транзитных и международных транспортных маршрутов, грузоперевозок, пропуска подакцизных товаров через таможенную границу.