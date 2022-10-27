Глава "Роснефти" Игорь Сечин пригласил SOCAR к участию в проекте "Восток Ойл" на севере Красноярского края.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку, Сечин отметил, что реализация проекта "Восток Ойл" продолжается в рамках ранее заявленного графика. "Будем рады видеть наших друзей, и в том числе наших коллег из SOCAR, в составе участников этого проекта", - сказал он.
По словам главы "Роснефти", приняв стратегическое решение о развороте на Восток, Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР.
"С развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 млн т в 2021 году. Выход на реализацию проекта "Восток Ойл" позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Мы стремимся к взаимовыгодному партнерству по всей цепочке поставок от добычи до продажи топлива конечным потребителям. "Восток Ойл" обеспечит долгосрочную стабильность рынка нефти и сократит волатильность цен, предотвращая не выгодные никому взлеты стоимости энергоресурсов", - добавил Сечин.
Он напомнил, что в этом году в ходе комплексных геологоразведочных работ по проекту "Восток Ойл" было подтверждено существенное увеличение запасов нефти. "Это позволяет говорить об увеличении ресурсной базы проекта "Восток Ойл" с 6,2 до 6,5 млрд т.", сказал Сечин.
Отдел экономических новостей
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