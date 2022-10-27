По трубопроводу БТД на мировые рынки экспортировано 32 млн тонн туркменской нефти – глава SOCAR

Объем экспорта туркменской нефти на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до сих пор составил 32 млн тонн, сообщил президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Ровшан Наджаф.

«До сих пор по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировые рынки экспортировано 32 млн тонн туркменской нефти», - заявил Наджаф, выступая на 27-й международной выставке и конференции «Нефть и газ Туркменистана - 2022» в Ашхабаде.

По его слова, подписанный между Азербайджаном и Туркменистаном Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и эксплуатации углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» на Каспии «открывает новые возможности для наших стран в плане взаимовыгодного сотрудничества в и газовый сектор».

Президент SOCAR также отметил, что Южный газовый коридор имеет большое значение не только для Азербайджана, но и для стран региона.

Протяженность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).

Объем прокачки нефти по БТД в 2021 году составил 26 млн 421,5 тыс. тонн, что на 3,9% ниже показателя 2020 года.

За 9 месяцев 2022 года объем прокачки нефти по трубопроводу БТД составил 21 млн 688,4 тыс. тонн (рост на 10,8%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти ряда других стран региона Каспийского моря.

Азербайджан и Туркменистан 21 января 2021 года подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Парламент Азербайджана утвердил меморандум в феврале 2021 года. Меджлис Туркмении ратифицировал документ в марте этого года.

По мнению специалистов, запасы Достлуга оцениваются около 60 млн тонн нефти и 100 млрд кубометров газа.

Н.Аббасова