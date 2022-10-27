ВМС Азербайджана проводят базовый курс для морских коммандос

«Базовый курс морских коммандос» в настоящее время проводится в ВМС Азербайджана, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.
«Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандос», - говорится в информации.
В соответствии с планом, военнослужащие в процессе инженерно-саперной подготовки теоретически и на практике изучают характеристики взрывных устройств, осваивают правила их применения.
Кроме того, в ходе курса с участниками проводятся занятия по военной топографии, скалолазанию, огневой, физической подготовке и другим дисциплинам.
Окончившим курс военнослужащим будут вручены сертификаты.
Коммандос - это спецподразделения, которые появились в ВС Азербайджана в рамках реформ в армии после Второй Карабахской войны осенью 2020 года.
Р.Керимов
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