Президент Азербайджана принял вице-премьера РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука. В информации, размещенном на сайте главы азербайджанского государства, отмечается, что подробности встречи будут приведены позже. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».