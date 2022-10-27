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Внешняя политика 27.10.2022 12:19

Президент Азербайджана принял вице-премьера РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

В информации, размещенном на сайте главы азербайджанского государства, отмечается, что подробности встречи будут приведены позже.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ОВЕРЧУК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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