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Дальнее зарубежье 27.10.2022 17:48

Сунак сообщил премьеру Австралии, что заинтересован в отношениях между странами на основе общего подхода к глобальным проблемам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с австралийским коллегой Энтони Албанизом, сообщил ему, что заинтересован в дальнейших отношениях между двумя странами.

"Премьер-министр Риши Сунак сказал, что заинтересован в отношениях между Великобританией и Австралией, которые строятся на глубокой дружбе и общем подходе к глобальным проблемам", - -говорится в заявлении британского правительства, опубликованном в четверг.

Сунак также приветствовал поддержку Украины со стороны Австралии, в частности, решение отправить австралийских военных в Великобританию для помощи в обучении украинских военнослужащих.

Оба премьера заявили, что с нетерпением ожидают личной встречи "на полях" саммита G20, который пройдет в Индонезии в середине ноября.

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