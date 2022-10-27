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ТЭК 27.10.2022 16:45

Туркменнефть привлекла Dragon Oil к сейсмике на шельфовом "Блоке 19"

Государственный концерн "Туркменнефть" и компания Dragon Oil подписали в четверг соглашение о сотрудничестве по проекту разработки участка в туркменском секторе Каспийского моря.

Документ предполагает проведение сейсмических работ методом 3D на шельфовом участке "Блок 19", сообщает туркменское информационное агентство Orient.

Cоглашение подписано на площадке международного форума "Нефть и газ Туркменистана - 2022", который проходит 26-28 октября в Ашхабаде. "Туркменнефть" также оформит сделки с рядом других зарубежных компаний", - говорится в сообщении.

Dragon Oil является дочерней компанией Emirates National Oil Company (ENOC), зарегистрирована в Ирландии, штаб-квартира находится в Дубае (ОАЭ). Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.

Летом 2022 года "Туркменнефть" и Dragon Oil продлили на 10 лет СРП по каспийскому участку Челекен. В рамках подписанного в 2000 году СРП (срок истекал в 2025 году) Dragon Oil разрабатывает на этой территории нефтяные месторождения Джейтун и Джигалыбег. За этот период компанией инвестировано в проект более $8 млрд.

На основе соглашений о разделе продукции концерн "Туркменнефть" сотрудничает на море и на суше также с компаниями Buried Hill Serdar Limited, Areti, Eni, Mitro International.

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