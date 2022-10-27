Государственный концерн "Туркменнефть" и компания Dragon Oil подписали в четверг соглашение о сотрудничестве по проекту разработки участка в туркменском секторе Каспийского моря.
Документ предполагает проведение сейсмических работ методом 3D на шельфовом участке "Блок 19", сообщает туркменское информационное агентство Orient.
Cоглашение подписано на площадке международного форума "Нефть и газ Туркменистана - 2022", который проходит 26-28 октября в Ашхабаде. "Туркменнефть" также оформит сделки с рядом других зарубежных компаний", - говорится в сообщении.
Dragon Oil является дочерней компанией Emirates National Oil Company (ENOC), зарегистрирована в Ирландии, штаб-квартира находится в Дубае (ОАЭ). Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа.
Летом 2022 года "Туркменнефть" и Dragon Oil продлили на 10 лет СРП по каспийскому участку Челекен. В рамках подписанного в 2000 году СРП (срок истекал в 2025 году) Dragon Oil разрабатывает на этой территории нефтяные месторождения Джейтун и Джигалыбег. За этот период компанией инвестировано в проект более $8 млрд.
На основе соглашений о разделе продукции концерн "Туркменнефть" сотрудничает на море и на суше также с компаниями Buried Hill Serdar Limited, Areti, Eni, Mitro International.
Асадов прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав правительств СНГ
На проектирование сел Забух и Сус Лачинского района направят около 900 тыс. манатов
Предприниматели представили свыше 1,3 тыс. заявок для реализации проектов в Карабахе и В.Зангезуре - KOBIA
В Азербайджане спад случаев COVID-19
Власти Азербайджана продлили до начала 2023 года специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
ИВ Баку дополнительно направит около 8 млн манатов на ремонт мечети «Джума»
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Власти Израиля утвердили договор о морской границе с Ливаном
Сунак сообщил премьеру Австралии, что заинтересован в отношениях между странами на основе общего подхода к глобальным проблемам
В ЕС считают санкции Ирана в отношении европейцев политически мотивированными - представитель Борреля
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты «Nar» выбирают цифровое удобство с eSIM!
Активы Yelo Bank достигают 800 млн манатов
AccessBank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично