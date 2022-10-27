Китайская Shandong Kerui Petroleum поставит Туркменнефти оборудование на $278 млн

Государственный концерн "Туркменнефть" подписал контракт с китайской компанией Shandong Kerui Petroleum на поставку оборудования на сумму около $277,5 млн. Как сообщает туркменское информационное агентство Orient, документ подписан на полях международного форума "Нефть и газ Туркменистана-2022" в Ашхабаде в четверг. Shandong Kerui Petroleum является поставщиком интегрированных решений и услуг, который специализируется на интенсификации добычи нефти и разработке новых источников энергии. Международный форум "Нефть и газ Туркменистана-2022" проходит в Ашхабаде 26-28 октября.

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