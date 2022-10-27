Совет ОДКБ 28 октября обсудит результаты работы миссии, направленной в Армению

Совместные меры по оказанию помощи Армении будут рассмотрены 28 октября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, сообщила в четверг Организация Договора о коллективной безопасности.
"Планируется обсудить результаты работы Миссии Организации, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - сказано в сообщении.
Внеочередная сессия СКБ ОДКБ состоится 28 октября в режиме видеоконференции, говорится в пресс-релизе.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
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