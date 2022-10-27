Российская Группа компаний «Абрау-Дюрсо» запустила в Азербайджане производство винной продукции

Российская Группа компаний «Абрау-Дюрсо» запустила в Азербайджане производство продукции на винном заводе ООО «Sheki Sharab» в Шекинском районе (северо-запад страны), заявил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, семье которого принадлежит группа.

«В декабре 2021 года мы выиграли тендер на покупку предприятия, которое было старым, а уже в августе 2022 года мы запустили производство продукции, в том числе осуществляем экспорт. В целом, мы сделали это (запустили производство – ИФ) очень быстро», - сказал Титов в четверг на панельной сессии XV Веронского Евразийского форума в Баку.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по его словам, в Азербайджане создан благоприятный бизнес-климат. «Конечно, прежде чем, выбрать эту юрисдикцию (Азербайджан – ИФ), мы проанализировали налоговое законодательство, регулятивные нормы и др. вопросы», - отметил он.

Титов отметил, что компания в своей деятельности активно сотрудничает с министерством экономики Азербайджана. «В целом, в Азербайджане регуляторика рабочая, призываю компании инвестировать в Азербайджан», - подчеркнул он.

При этом он выделил несколько аспектов, на которые должны обратить внимание власти Азербайджана. В частности, он предложил применять минимальное регулирование и финансовую нагрузку малого бизнеса. «В Азербайджане многое делается для стимулирования малого бизнеса, но в вопросе регуляторики есть над чем работать», - подчеркнул он.

Титов считает, что власти Азербайджана также должны больше внимания уделять вопросам диверсификации, с подключением к инфраструктуре (коммунальных монополистов – ИФ) активно развивать инновации, в том числе создавать кластеры и др. инструменты.

По его словам, винная отрасль в Азербайджане имеет потенциал для быстрого роста. «Во времена СССР виноградарство было очень развито в Азербайджане, посевные под виноградники составляли 225 тыс. га, но сегодня таких объемов нет. Тем не менее, винная отрасль в Азербайджане имеет потенциал для быстрого роста», - добавил Титов.

Как сообщалось ранее группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО "AzAbrau" в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО «Sheki Sharab» в Шекинском районе Азербайджана мощностью 2,6 млн бутылок в год.

Согласно инвестиционной программе, ГК "Абрау-Дюрсо" вложит свыше 2,33 млн евро в развитие предприятия.

Предприятие открыто в 2008 году.

ГК "Абрау-Дюрсо" планирует производить на предприятии элитные, а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе - посадка собственных виноградников.

Производимые на предприятии в Шеки вина группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует экспортировать, в первую очередь, в Россию. Кроме этого, благодаря соглашению Азербайджана о преференциальной торговле с Турцией, открываются возможности для поставок в эту страну.

Шекинский винный завод основан в 2006 году в поселке Челебихан. Годовая производственная мощность предприятия составляет 200 тыс. декалитров вина или 2,66 млн бутылок. Уставный капитал равен 4,5 млн манатов, на предприятии работает 31 человек. На инвестиционный конкурс была выставлена госдоля в предприятии в 86,64%.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин в России. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Продукция экспортируется в более чем 20 стран.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.

А.Азизов