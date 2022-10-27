МИД Азербайджана потратит 260 тыс. манатов на текущий ремонт в административном здании

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направит около 260 тыс. манатов на текущий ремонт в административном здании и благоустройство дворовой территории ведомства. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО "SALMANOGLU-INSAAT" подписан контракт на выполнение работ, стоимость которого составляет 260 тыс. 516,39 манат. Р.Керимов

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