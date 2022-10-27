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Инфраструктура и тендеры 27.10.2022 16:11

МИД Азербайджана потратит 260 тыс. манатов на текущий ремонт в административном здании

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направит около 260 тыс. манатов на текущий ремонт в административном здании и благоустройство дворовой территории ведомства.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО "SALMANOGLU-INSAAT" подписан контракт на выполнение работ, стоимость которого составляет 260 тыс. 516,39 манат.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, ЗДАНИЕ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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