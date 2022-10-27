В ЕС считают санкции Ирана в отношении европейцев политически мотивированными - представитель Борреля

Европейский союз расценивает как нелегитимные введенные Ираном санкции против 12 европейцев, включая членов Европарламента, и ряда европейских юридических лиц, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы отвергаем эти санкции, потому что они мотивированы политическими причинами, тогда как европейские санкции принимались по юридическим причинам, а именно: за нарушения прав человека", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ограничительные меры, принимавшиеся Евросоюзом, направлены против тех, кто подавлял протесты населения со справедливыми требованиями свободы выражения мнений и уважения со стороны властей.

Стано отметил, что в ЕС обеспокоены судьбой молодых иранцев, подвергаемых репрессиям силовиков. "Они выходят на улицы, чтобы узнать обстоятельства, в которых умерла Махса Амини, находясь под арестом (полиции нравов - ИФ). Мы обеспокоены за их свободу. Попрано их право на демонстрации", - продолжил представитель Борреля.

Он также напомнил, что репрессии продолжаются уже около 40 дней, и среди манифестантов есть раненые и погибшие.

Накануне иранские СМИ сообщили, что МИД Ирана ввел санкции в отношении ряда юридических и физических лиц в Евросоюзе за "поддержку терроризма и террористических групп, призывы к распространению ненависти, беспорядкам, насилию".

Данный шаг предпринят Тегераном в ответ на введенные ранее в этом месяце ЕС дополнительные санкции против виновных, по мнению Брюсселя, в серьезных нарушениях прав человека в Иране.

Под иранские рестрикции попали восемь юридических и 12 физических лиц, включая персидские редакции немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) и французской радиостанции Radio France internationale, а также ряд неправительственных организаций, членов Европарламента, руководителей немецкой газеты Bild.

17 октября Совет ЕС по иностранным делам принял решение о введении дополнительных санкций против виновных в серьезных нарушениях прав человека в Иране. Совет добавил в перечень 11 физических и четыре юридических лица.

"Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и насильственной реакцией на недавние демонстрации в Иране", - говорилось в коммюнике Совета ЕС.

Инцидент с 22-летней Махсой Амини произошел 13 сентября у одной из станций метро Тегерана. Девушку задержали сотрудники полиции нравов за "неправильное ношение" хиджаба, ее доставили в отделение, где она спустя несколько дней скончалась. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а ее семья настаивает на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Родственники Амини также отметили, что не смогли получить разрешения увидеть ее тело.

Смерть молодой иранки спровоцировала в стране беспорядки, которые не стихают уже больше месяца.