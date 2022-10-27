Асадов прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг прибыл с рабочим визитом в Астану, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

«27 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова прибыл с рабочим визитом в Астану для участия в заседании Совета глав правительств СНГ», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров страны.

Заседании Совета глав правительств СНГ пройдет 28 октября.

Планируется, что сначала заседание пройдет в узком, а затем - в широком составах. Ожидается, что утром в пятницу перед заседанием с главами правительственных делегаций встретится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Р.Керимов