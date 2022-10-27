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Инфраструктура и тендеры 27.10.2022 16:25

Структура Мелиорации и водного хозяйства направит свыше 7 млн манатов на два проекта

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит 7 млн 186,5 тыс. манатов на выполнение работ по двум проектам.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с ООО «Muğansutikinti» подписан контракт на подготовку проектно-сметной документации и проведению строительных работ по проекту «Мероприятия по регулированию стока воды в низовьях реки Куры».

Сумма контракта – 5 млн 625 тыс. манатов.

Второй контракт подписан с государственным институтом по проектированию хозяйственных объектов «Azdövsutəslayihə».

Он предусматривает подготовку проектно-сметной документации по бурению 373 артезианских скважин. Сумма контракта – 1 млн561,5 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, РАБОТЫ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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