ЕЦБ вновь повысил ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.).
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.
В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки.
"Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего подъема ставок, что обеспечит оперативный возврат инфляции к 2%-ному целевому показателю", - говорится в сообщении регулятора.
ЕЦБ намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.
"Инфляция остается на слишком высоком уровне и будет находиться выше целевого показателя на протяжении продолжительного срока", - отмечает ЕЦБ.
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении, показали окончательные данные Статистического управления Европейского союза, опубликованные ранее в октябре.
Регулятор также решил изменить условия программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III). В сообщении ЕЦБ говорится, что в период острой фазы пандемии коронавируса этот инструмент "играл ключевую роль в сдерживании понижательных рисков для ценовой стабильности", однако сегодня он должен быть откалиброван. Детали решения будут приведены в отдельном пресс-релизе, который будет опубликован в 16:45 МСК.
Регулятор продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашаемых ценных бумаг, приобретенных в рамках программы Asset Purchase Programme (APP), в течение длительного времени после начала повышения ставок, и в любом случае столько, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности.
ЕЦБ также планирует продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), как минимум до конца 2024 года. Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте.
"Совет управляющих готов корректировать все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции в еврозоне на 2%-ном уровне в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении ЕЦБ.
Евро дешевеет в паре с долларом США после публикации итогов заседания ЕЦБ и перед началом пресс-конференции руководителя Центробанка Кристин Лагард. Пара евро/доллар по данным на 15:39 МСК торгуется на уровне $1,0014 против $1,0086 на закрытие предыдущей сессии.
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