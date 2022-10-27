ЕЦБ вновь повысил ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.).

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки.

"Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего подъема ставок, что обеспечит оперативный возврат инфляции к 2%-ному целевому показателю", - говорится в сообщении регулятора.

ЕЦБ намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.

"Инфляция остается на слишком высоком уровне и будет находиться выше целевого показателя на протяжении продолжительного срока", - отмечает ЕЦБ.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении, показали окончательные данные Статистического управления Европейского союза, опубликованные ранее в октябре.

Регулятор также решил изменить условия программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III). В сообщении ЕЦБ говорится, что в период острой фазы пандемии коронавируса этот инструмент "играл ключевую роль в сдерживании понижательных рисков для ценовой стабильности", однако сегодня он должен быть откалиброван. Детали решения будут приведены в отдельном пресс-релизе, который будет опубликован в 16:45 МСК.

Регулятор продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашаемых ценных бумаг, приобретенных в рамках программы Asset Purchase Programme (APP), в течение длительного времени после начала повышения ставок, и в любом случае столько, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности.

ЕЦБ также планирует продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), как минимум до конца 2024 года. Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте.

"Совет управляющих готов корректировать все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции в еврозоне на 2%-ном уровне в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении ЕЦБ.

Евро дешевеет в паре с долларом США после публикации итогов заседания ЕЦБ и перед началом пресс-конференции руководителя Центробанка Кристин Лагард. Пара евро/доллар по данным на 15:39 МСК торгуется на уровне $1,0014 против $1,0086 на закрытие предыдущей сессии.