Париж и Ереван обсудили сотрудничество в сфере обороны

Перспективы развития сотрудничества в сфере обороны обсудили на встрече в четверг в Ереване секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и начальник главного управления по международным отношениям и стратегии Вооруженных сил Франции Гийом Оланжье.

Григорян представил процесс реформирования ВС Армении и усилия страны по достижению мира в регионе.

"Стороны обсудили перспективы развития армяно-французского сотрудничества в сфере обороны", - сообщает пресс-служба СБ Армении.