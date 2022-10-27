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Регион 27.10.2022 17:10

Париж и Ереван обсудили сотрудничество в сфере обороны

Перспективы развития сотрудничества в сфере обороны обсудили на встрече в четверг в Ереване секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и начальник главного управления по международным отношениям и стратегии Вооруженных сил Франции Гийом Оланжье.

Григорян представил процесс реформирования ВС Армении и усилия страны по достижению мира в регионе.

"Стороны обсудили перспективы развития армяно-французского сотрудничества в сфере обороны", - сообщает пресс-служба СБ Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, КОНТАКТЫ


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