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Транспорт и связь 27.10.2022 17:35

Азербайджан и Казахстан в 2023 году начнут строительство ВОЛС по дну Каспия

Азербайджан и Казахстан в 2023 году начнут строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина, проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией.

«В 2023 году начнётся строительство волоконно-оптических линий связей по дну Каспия по маршруту Казахстан-Азербайджан. Уже начаты работы по разработке высокоуровневого дизайна (HLD), затем последуют соответствующие исследования, позже - проектирование и непосредственное строительство «оптики» по дну Каспия. Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до Сиазаня и превысит 340 километров, резервный канал, протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.», - написал Мусин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с казахстанской стороны партнером проекта выступит Казахтелеком, с азербайджанской - компания AzerTelecom.

«Все страны Центральной Азии заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернет жителям наших стран», - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, предварительная стоимость проекта составляет $40 млн. Проектная емкость передачи данных составит не менее 4-6 Тбит/с.

Проект предусматривает транзит интернет трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом в Европу. Он способствует усилению транзитного потенциала стран, как за счет увеличения транзитных мощностей, так и за счет их диверсификации, создаст альтернативный маршрут транзита трафика.

Данный проект цифровой инфраструктуры является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), соединяющего Европу с Азией через Азербайджан, который реализуется компанией AzerTelecom.

Компания AzerTelecom входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРОЕКТ, НАЧАЛО


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