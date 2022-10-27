В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,1 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 41 случае заражения.





За минувшие сутки один человек скончался из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 942 человека.





От COVID-19 вылечились 812,849 тыс. (+43 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находятся 309 человек.





За сутки медики провели 2 112 тестов на коронавирус против 2 104 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 313,756 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде