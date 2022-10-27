В ЕС продолжают работать над признанием обхода санкций уголовным преступлением - представитель ЕК

В Евросоюзе продолжается работа по включению в перечень уголовных преступлений в ЕС фактов обхода европейских санкций, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.
"Мы (ЕК) выдвинули 25 мая предложение, чтобы продвинуться в деле включения обхода ограничительных мер в число преступлений в ЕС. В данном случае нужно получить согласие Совета (ЕС), чтобы установить такую прямую связь с уголовной ответственностью. А затем можно будет работать над соответствующей директивой", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
По его словам, в Еврокомиссии рассчитывают на скорейшую поддержку со стороны совета.
"И как только это произойдет, комиссия будет готова сделать конкретное предложение по установлению таких преступлений в ЕС", - объяснил представитель ЕК в ответ на соответствующий вопрос.
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