Власти США в новой версии стратегии национальной обороны охарактеризовали Россию в качестве "острой угрозы", а Китай в качестве "основного вызова" для Вашингтона.
"Россия представляет собой острую угрозу. Даже несмотря на то, что основной вызов исходит от КНР, недавние события подчеркивают непосредственную угрозу от России", - говорится в тексте стратегии, распространенном Пентагоном в четверг.
При этом в Пентагоне отметили, что, "несмотря на то, что расходящиеся интересы и историческое недоверие между КНР и РФ могут ограничить глубину их политического и военного сотрудничества, отношения стран продолжают расширяться".
В документе подчеркивается, что Россия "по-прежнему представляет серьезную опасность в основных сферах", в том числе в ядерной.
"Это включает ядерную угрозу в отношении США, а также их союзников и партнеров, угрозу крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационных операций, угрозы в космическом пространстве, угрозы химического и биологического оружия, ведения боевых действий под водой", - сообщается в тексте стратегии.
В частности, согласно документу, Россию продолжает модернизировать и расширять свои ядерные силы, которые представляют "потенциальную угрозу существования США и их союзников и партнеров". В Пентагоне отмечают, что речь идет как о 1,5 тыс. развернутых российских ядерных боеголовок, подпадающих под действие договора СНВ-III, так и о боеголовках для нестратегического ядерного оружия, которых не касаются какие-либо соглашения. Таким образом, Россия остается соперником США с наиболее боеспособным и разнообразным арсеналом ядерных вооружений.
В то же время, напоминает документ, США вели существенный диалог с Россией в сфере "стратегического диалога и управления в кризисных ситуациях". США и РФ также выражали стремление распространить режим контроля над ядерными вооружениями за пределы сферы действия СНВ-III. Однако по этому вопросу приоритеты у обеих стран разнятся, что указывает на необходимость диалога "в отношении тех целей, которые у США и РФ не совпадают, и восприятия тех систем вооружения, которые влияют на стратегическую стабильность".
Глава Минобороны США Ллойд Остин также представил эту стратегию на брифинге.
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