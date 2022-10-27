Nord Stream AG прислал судно для инспекции газопровода в ИЭЗ Швеции, Дания пока не дала разрешения

Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции.
Как говорится в сообщении компании-оператора, после проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию повреждённого участка, которое по текущим оценкам займет от 3 до 5 дней.
По данным системы глобального позиционирования морских судов, в датской ИЭЗ находится судно поддержки "Нефрит" под российским флагом. 24 октября оно вышло из порта Ломоносов.
В части обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений.
Как сообщалось, разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.
"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.
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