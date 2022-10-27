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Цена на нефть

25.10 $/bbl +/- WTI 85.32 +0.74 Brent 93.52 +0.26

Дальнее зарубежье 27.10.2022 21:55

Части Европы не хватает топлива из-за отсутствия поставок из РФ и проблем с производством во Франции

Ряд районов Европы столкнулся с дефицитом топлива из-за отсутствия дизеля из РФ и перебоев в работе топливной сферы во Франции, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора испанской нефтегазовой компании Repsol Хосу Имаса.

"Глава испанской Repsol заявил, что потеря поставок российского дизельного топлива в комбинации с перебоями при производстве топлива во Франции привели к нехватке топлива в части Европы", - передает агентство.

"В некоторых странах Европы заканчиваются запасы средних дистиллятов нефти", - сказал Имаса, имея в виду дизель, котельное топливо и авиационный керосин.

По его словам, недавние забастовки во Франции, парализовавшие работу нефтеперегонных заводов, тоже нанесли урон поставкам топлива в Европе и привели к росту соответствующего импорта в регион. Он отметил, что в предстоящие месяцы Европе может придется иметь дело с ростом цен на дизель.

Bloomberg напоминает, что Европа является импортером дизеля, котельного топлива и авиационного керосина. При этом спрос на них повышается под конец года из-за необходимости отопления в зимний период.

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Тэги: ЕВРОПА, ТОПЛИВО, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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