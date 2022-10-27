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Внешняя политика 27.10.2022 20:11

Глава МИД Азербайджана принял посла Греции в связи с завершением его дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с послом Греции в Баку Николаосом Пиперигкосом, завершающим дипломатическую деятельность в стране, сообщает азербайджанский МИД.

В ходе встречи Байрамов заявил важности продолжения диалога на политическом уровне.


“Пиперигкос отметил, что сотрудничество в сфере энергетики и транзита является основой отношений между нашими странами. Посол подчеркнул, что есть потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортно-транзитной сферах”, - отмечается в информации.


На встрече обсуждался ряд направлений двусторонней повестки дня, а также региональные усилия по миростроительству и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ГРЕЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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