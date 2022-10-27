Заседание Совета безопасности ОДКБ пройдёт, в т.ч. в рамках подготовки саммита Россия-Армения-Азербайджан - Песков

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированное на пятницу, пройдет в том числе в рамках подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, это в том числе в рамках подготовки того саммита, который предстоит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса". Он заметил, что инициатором заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ является Армения.

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