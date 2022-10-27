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Регион 27.10.2022 22:16

Заседание Совета безопасности ОДКБ пройдёт, в т.ч. в рамках подготовки саммита Россия-Армения-Азербайджан - Песков

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированное на пятницу, пройдет в том числе в рамках подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это в том числе в рамках подготовки того саммита, который предстоит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он заметил, что инициатором заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ является Армения.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ЗАСЕДАНИЕ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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