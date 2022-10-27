Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.10 $/bbl +/- WTI 85.32 +0.74 Brent 93.52 +0.26

Регион 27.10.2022 22:34

РФ не собирается навязывать Еревану какой-либо из вариантов мирного договора с Баку - Путин

Россия считает необходимым заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и поддержит любой его вариант, который выберет армянский народ и руководство, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование. Так же как и делимитацию границы и полное урегулирования пограничного вопроса - мы за это. Вопрос, какой вариант избрать, это дело Армении - армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только "за", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

"Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора... Так называемый вашингтонский, насколько я себе понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Ну если Армения так считает - ну пожалуйста", - подчеркнул Путин.

Российские лидер отметил, что РФ поддержит "любой выбор армянского народа". "Если (...) армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирное договоре - такое тоже возможно", - пояснил Путин.

"Но, безусловно, надо договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны - для Азербайджана. Это очень сложный и, прямо говоря, тяжелый вопрос", - сказал президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОР


Похожие новости


Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится - Песков Подача газа в Армению будет приостановлена 18-19 октября в связи плановым ремонтом на газопроводе Путин предлагает Алиеву и Пашиняну провести встречу в России Байрамов, Лавров и Мирзоян обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Алиев и Путин встретятся в Астане Путин призывает Баку и Ереван к сдержанности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az