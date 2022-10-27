РФ не собирается навязывать Еревану какой-либо из вариантов мирного договора с Баку - Путин

Россия считает необходимым заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и поддержит любой его вариант, который выберет армянский народ и руководство, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование. Так же как и делимитацию границы и полное урегулирования пограничного вопроса - мы за это. Вопрос, какой вариант избрать, это дело Армении - армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только "за", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

"Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора... Так называемый вашингтонский, насколько я себе понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Ну если Армения так считает - ну пожалуйста", - подчеркнул Путин.

Российские лидер отметил, что РФ поддержит "любой выбор армянского народа". "Если (...) армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирное договоре - такое тоже возможно", - пояснил Путин.

"Но, безусловно, надо договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны - для Азербайджана. Это очень сложный и, прямо говоря, тяжелый вопрос", - сказал президент РФ.