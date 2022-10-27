РФ не собирается навязывать Еревану какой-либо из вариантов мирного договора с Баку - Путин

Россия считает необходимым заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и поддержит любой его вариант, который выберет армянский народ и руководство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование. Так же как и делимитацию границы и полное урегулирования пограничного вопроса - мы за это. Вопрос, какой вариант избрать, это дело Армении - армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только "за", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".
"Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора... Так называемый вашингтонский, насколько я себе понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Ну если Армения так считает - ну пожалуйста", - подчеркнул Путин.
Российские лидер отметил, что РФ поддержит "любой выбор армянского народа". "Если (...) армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирное договоре - такое тоже возможно", - пояснил Путин.
"Но, безусловно, надо договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны - для Азербайджана. Это очень сложный и, прямо говоря, тяжелый вопрос", - сказал президент РФ.
Глава МИД Азербайджана принял посла Греции в связи с завершением его дипмиссии
Хельсинки поддерживает инициативы Баку по нормализации отношений с Ереваном - МИД
Путин: СаудАравия в решениях об объеме добычи нефти руководствуется интересами баланса рынка
Nord Stream AG прислал судно для инспекции газопровода в ИЭЗ Швеции, Дания пока не дала разрешения
ЕЦБ вновь повысил ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов
В Азербайджане спад случаев COVID-19
Власти Азербайджана продлили до начала 2023 года специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
ИВ Баку дополнительно направит около 8 млн манатов на ремонт мечети «Джума»
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты «Nar» выбирают цифровое удобство с eSIM!
Активы Yelo Bank достигают 800 млн манатов
AccessBank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично