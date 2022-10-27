Путин называет Эрдогана непростым, но надежным партнером

Президент России Владимир Путин назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сильным руководителем, последовательным и надежным партнером.
"Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами Турции, турецкого народа, интересами турецкой экономики. Вот в значительной степени этим объясняются его позиции по вопросам энергетики, в вопросах строительства "Турецкого потока", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Путин напомнил, что в настоящее время обсуждается предложение по созданию газового хаба на территории Турции. Турецкая сторона согласилась с этим предложением, также исходя прежде всего из своих собственных интересов, отметил президент России.
Путин подчеркнул также, что у России и Турции много совпадающих спектров взаимных интересов, и, по его словам, "президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран".
"Турция в целом и президент Эрдоган, в частности, являются непростыми партнерами, многие решения рождаются в длительных и непростых переговорах, но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей, и, как правило, эти договоренности достигаются. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер. Пожалуй, это, наверное, его самая главная характеристика - надежный партнер", - заявил Путин.
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