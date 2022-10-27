Эрдоган и глава минобороны Израиля обсудили обеспечение безопасности в регионе

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц в четверг на встрече в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил меры, необходимые для достижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.

"Они обсудили ряд стратегических вопросов, а также приверженность двух стран работе над стабильностью, процветанием и безопасностью на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье", - приводит издание Times of Israel выдержки из заявления, опубликованного канцелярией Ганца.

В ведомстве отметили, что Ганц поблагодарил Эрдогана за деятельность турецких властей по предотвращению нападений на израильских туристов в Стамбуле в конце июля. В Израиле полагают, что эти нападения разрабатывали в Иране.

"Деятельность по борьбе с терроризмом имеет большое значение для укрепления сотрудничества и возобновления официальных отношений в сфере обороны между странами", - подчеркнули в канцелярии Ганца.