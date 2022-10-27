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ТЭК 27.10.2022 22:44

Путин: СаудАравия в решениях об объеме добычи нефти руководствуется интересами баланса рынка

Саудовская Аравия, принимая решение об объемах добычи нефти в стране, руководствуется своими национальными интересами и интересами рынка, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

"Если речь идет о том, что сокращать или увеличивать добычу (нефти - ИФ), а я знаю наследного принца (Абдулазиза бен Сальмана - ИФ) уже хорошо лично, знаю, чем он руководствуется: национальными интересами и интересами балансирования энергетических рынков. В этом смысле его позиция, я сейчас говорю без всяких шуток, она является абсолютно взвешенной, направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей", - сказал Путин.

"На энергетических рынках важна даже не конечная цена, важно не это. Это текущая экономическая и политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость, стабильность. Вот, что важно. Наследный принц к этому стремится и добивается того, чего он хочет", - отметил президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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