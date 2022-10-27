Путин: поставки Южной Кореей оружия и боеприпасов в Украину будут разрушать ее отношения с РФ

Решение Сеула поставлять вооружения и боеприпасы в Украину разрушительно для отношений между Россией и Республикой Корея, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с КНДР. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения", - сказал он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

"А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по ядерному направлению?" - задался вопросом президент РФ.