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Дальнее зарубежье 27.10.2022 22:46

Путин: поставки Южной Кореей оружия и боеприпасов в Украину будут разрушать ее отношения с РФ

Решение Сеула поставлять вооружения и боеприпасы в Украину разрушительно для отношений между Россией и Республикой Корея, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с КНДР. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения", - сказал он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

"А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по ядерному направлению?" - задался вопросом президент РФ.

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Тэги: ПУТИН, ЮЖКОРЕЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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