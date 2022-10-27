Путин: Россия будет пускать дружественные страны в свои добывающие активы, из которых уходят другие иностранные инвесторы

Россия намерена пускать компании дружественных стран в добывающие проекты на территорию РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы будем пускать наших друзей-партнеров в добычные наши ресурсы, почему нет то? Так как мы это делали с европейцами, американцами. Но они предпочитают уходить с нашего рынка, ну, флаг им в руки - пускай двигаются куда хотят, в любую сторону. Но это для них хорошо или нет? Я думаю, что на самом деле - плохо. Уходят с потерями, причем. Кто хочет - пускай заходят, мы открыты для сотрудничества", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что он не видит непреодолимых препятствий для переориентации поставок российских энергоресурсов на азиатские рынки.