Путин: Россия будет пускать дружественные страны в свои добывающие активы, из которых уходят другие иностранные инвесторы

Россия намерена пускать компании дружественных стран в добывающие проекты на территорию РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы будем пускать наших друзей-партнеров в добычные наши ресурсы, почему нет то? Так как мы это делали с европейцами, американцами. Но они предпочитают уходить с нашего рынка, ну, флаг им в руки - пускай двигаются куда хотят, в любую сторону. Но это для них хорошо или нет? Я думаю, что на самом деле - плохо. Уходят с потерями, причем. Кто хочет - пускай заходят, мы открыты для сотрудничества", - сказал он.
Президент также подчеркнул, что он не видит непреодолимых препятствий для переориентации поставок российских энергоресурсов на азиатские рынки.
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