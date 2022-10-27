Парламент Ирака утвердил состав нового правительства

Парламент Ирака в четверг одобрил состав нового правительства страны под руководством премьера Мохаммеда Шиа ас-Судани. Межарабский информационный ресурс Arab News сообщает, что парламент утвердил кандидатуры министров для 21 ведомства, которые предложил Мухаммед ас-Судани. "Иракский Совет представителей (парламент) большинством голосов одобрил новую правительственную программу, представленную премьером Мухаммедом Шиа ас-Судани", - проинформировало в Twitter правительство Ирака. Новое правительство пришло к власти после политического тупика, который длился более года.

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