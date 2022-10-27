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Дальнее зарубежье 27.10.2022 23:09

Парламент Ирака утвердил состав нового правительства

Парламент Ирака в четверг одобрил состав нового правительства страны под руководством премьера Мохаммеда Шиа ас-Судани.

Межарабский информационный ресурс Arab News сообщает, что парламент утвердил кандидатуры министров для 21 ведомства, которые предложил Мухаммед ас-Судани.

"Иракский Совет представителей (парламент) большинством голосов одобрил новую правительственную программу, представленную премьером Мухаммедом Шиа ас-Судани", - проинформировало в Twitter правительство Ирака.

Новое правительство пришло к власти после политического тупика, который длился более года.

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Тэги: ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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