Пекин призвал США всерьез относиться к интересам Китая для возобновления диалога по военной линии

Властям США необходимо уважать интересы Китая, если они действительно хотят восстановить контакты с Пекином по военной линии, заявил в четверг представитель Минобороны КНР Тан Кэфэй.

"Если США хотят улучшить линию военной связи с Китаем, тогда слова должны не расходиться с делом, и США нужно продемонстрировать честность, им надо искренне уделять внимание интересам Китая и основным причинам его беспокойства, убрать негативные факторы, которые препятствуют развитию контактов между военными двух стран", - приводит его слова South China Morning Post (SCMP).

Издание напоминает, что в ответ на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин отказался от общения с военными США сразу на трех площадках, в том числе по вопросу действий на морях. Вместе с тем остались другие каналы общения, в том числе линия экстренной связи между министрами обороны двух стран и начальниками штабов. Тем не менее, сообщалось, что после визита Пелоси китайские военные не отвечали на телефонные звонки от коллег из Пентагона.

Но ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что связывался с главой Минобороны КНР Вэй Фэнхэ, который, по словам Остина, согласился с необходимостью поддерживать каналы связи открытыми.

SCMP напоминает, что на недавно завершившемся XX съезде Коммунистической партии Китая объявляли, что 68-летний Вэй Фэнхэ в марте отправится в отставку. Также должен покинуть свой пост начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Ли Цзочэн.

Ожидается, что новым главой Минобороны КНР станет генерал Ли Шанфу. Однако, ранее США ввели санкции против него за приобретение у России истребителей и ракет, уточняет SCMP. Таким образом, если Ли Шанфу займет пост министра обороны, у Пентагона возникнут сложности, поскольку официальным лицам США запрещено иметь дело с людьми, попавшими под санкции.